Kombi patladı, daire alevlere teslim oldu - Son Dakika
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Kombi patladı, daire alevlere teslim oldu

05.09.2022 20:28
Kombi patladı, daire alevlere teslim oldu

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, bir dairede kombi patlaması sebebiyle yangın çıktı.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, bir dairede kombi patlaması sebebiyle yangın çıktı. Dairenin alevlere teslim olduğu yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Karamürsel'in 4 Temmuz Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı bir binanın üçüncü katındaki dairede bulunan kombinin patlaması sebebiyle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler daireyi sardı. Alevleri gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan ekipler, yangını söndürebilmek için çalışma başlattı. Ekiplerin yoğun çalışmalarının ardından yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

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Kaynak: İHA

Karamürsel, İtfaiye, Kocaeli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kombi patladı, daire alevlere teslim oldu - Son Dakika

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