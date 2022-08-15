Karamürsel ilçesi Gökçetepe mevkiinde çıkan orman yangını hızlı şekilde kontrol altına alındı. Kocaeli Valisi Seddar Yavuz yaptığı açıklamada, "Karamürsel'de çıkan orman yangını Büyükşehir Belediyesi, orman, AFAD , emniyet, jandarma ve gönüllülerimizin katkısı, hızlı helikopter müdahalesi ile kontrol altına alınmış ve soğutma çalışmaları devam etmektedir. Lütfen dikkatli ve tedbirli olalım" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Karamürsel, Kocaeli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kocaeli'deki orman yangını kontrol altına alındı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.