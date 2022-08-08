DENİZE DÜŞEN KEDİ İSKELENİN ALTINDAN KURTARILDI - Son Dakika
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DENİZE DÜŞEN KEDİ İSKELENİN ALTINDAN KURTARILDI

08.08.2022 21:11

KOCAELİ'nin Karamürsel ilçesinde denize düşen kedi, itfaiye ekipleri tarafından iskelenin altından kurtarıldı.

KOCAELİ'nin Karamürsel ilçesinde denize düşen kedi, itfaiye ekipleri tarafından iskelenin altından kurtarıldı.

Karamürsel'de iskelenin altından kedi sesi geldiğini duyan vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi. Bölgeye gelerek araştırma yapan itfaiye ekipleri, denize düşen bir kedinin iskelenin altındaki beton boşluğa sığındığını belirledi. Denize giren bir itfaiyeci, kediyi bulunduğu yerden kurtardı. File kepçeyle yukarı çekilen kedi iskeleye çıkar çıkmaz koşarak uzaklaştı.

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Kaynak: DHA

Karamürsel, İtfaiye, kedi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel DENİZE DÜŞEN KEDİ İSKELENİN ALTINDAN KURTARILDI - Son Dakika

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SON DAKİKA: DENİZE DÜŞEN KEDİ İSKELENİN ALTINDAN KURTARILDI - Son Dakika
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