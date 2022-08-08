Türkiye'de de herkes bundan korkuyordu! Ekim ayıyla ilgili ürküten haber

Kaynak: DHA

Karamürsel, İtfaiye, kedi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › DENİZE DÜŞEN KEDİ İSKELENİN ALTINDAN KURTARILDI - Son Dakika

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