Kocaeli'de 2 otomobilin çarpıştığı kazada biri çocuk 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Kocaeli'de 2 otomobilin çarpıştığı kazada biri çocuk 3 kişi yaralandı

28.09.2022 12:48

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan biri çocuk 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan biri çocuk 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde ilerleyen S.Ü. idaresindeki 34 COP 213 plakalı otomobil, Park Caddesi'nde seyir halindeki O.G'nin kullandığı 41 JA 821 plakalı otomobil ile kavşakta çarpıştı.

Otomobil sürücüsü O.G. ile 34 COP 213 plakalı otomobilde bulunan F.Ü. ve U.B.Ü. (9) yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince Karamürsel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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Kaynak: AA

Karamürsel, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli'de 2 otomobilin çarpıştığı kazada biri çocuk 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Kocaeli'de 2 otomobilin çarpıştığı kazada biri çocuk 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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