Kocaeli'de öğrencilerden lösemi hastası Cemre'ye sürpriz doğum günü kutlaması - Son Dakika
Üye Girişi

Kocaeli'de öğrencilerden lösemi hastası Cemre'ye sürpriz doğum günü kutlaması

05.10.2022 10:06

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde öğrenciler, lösemi tedavisi gören 15 yaşındaki Cemre Halime Küçük'ün doğum gününü kutladı.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde öğrenciler, lösemi tedavisi gören 15 yaşındaki Cemre Halime Küçük'ün doğum gününü kutladı.

Kocaeli Üniversitesi Hastanesi'nde lösemi tedavisi gören İzmit Yunus Emre Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 10. sınıf öğrencisi Cemre'ye moral vermek için yakınları tarafından etkinlik düzenlendi.

Karamürsel'de eğitim gören bazı ilk ve ortaokul öğrencilerinin yer aldığı etkinlikte, gruplar halinde "Doğum günün kutlu olsun", "İyi ki doğdun Cemre abla", "Geçmiş olsun" ifadelerinin yer aldığı videoyla Cemre'ye doğum günü sürprizi hazırlandı.

Ayrıca bir özel okulda İngilizce öğretmeni olarak çalışan Nijeryalı Joke Kafayat Ashayana da öğrencilere destek vererek, Cemre'nin doğum gününü kutladı.

Öğrenciler, böyle bir etkinliğe katıldıkları ve Cemre'ye moral verdikleri için mutlu olduklarını ifade etti.

YORUMLAR
500
İzmit Belediye Başkanı Hürriyet, Tarihi Binanın Restorasyonu İçin Valiliğe Bir Kez Daha Başvurdu İzmit Belediye Başkanı Hürriyet, Tarihi Binanın Restorasyonu İçin Valiliğe Bir Kez Daha Başvurdu Kocaeli'de demir kapıya sıkışan kirpiyi itfaiye kurtardı Kocaeli'de demir kapıya sıkışan kirpiyi itfaiye kurtardı Kocaeli'de DEAŞ operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı Kocaeli'de DEAŞ operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
Kaynak: AA

Karamürsel, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli'de öğrencilerden lösemi hastası Cemre'ye sürpriz doğum günü kutlaması - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:02 Otomotiv Distribütörleri Derneği açıkladı! İşte eylül ayında en çok satılan araba markaları...
15:41 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'başörtüsü' çağrısına HDP'den cevap: Yasal ve anayasal bir değişikliğe biz varız
15:38 "İlk öğrendiğim din Hristiyanlıktı" diyen şarkıcı Bayhan'dan dikkat çeken sözler: Beni rahibeler büyüttü
15:04 Süleyman Demirel'in efsane fotoğrafı! Rahatsız olması beklenirken ödüllendirmişti
15:03 Kobra Murat dudak uçuklatan mal varlığını açıkladı! 18 kilo altın, 18 ev ve 4 yazlık...
14:47 Millet İttifakı'nda çatlak mı var? Akşener'in Kılıçdaroğlu'nun hamlesi sonrası sarf ettiği sözler dikkat çekti
14:38 Bakan Nurettin Nebati'den kendisiyle dalga geçen İYİ Parti lideri Akşener'e cevap: Nöroloğa gitsin o zaman
14:25 Bitcoin yatırımcısını gülümsetti! Yeniden 20 bin doların üzerini gördü
14:13 Habermetre, dünyanın en büyük ticari araç fuarı IAA Transportation 2022 medya yansımalarını raporladı
14:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Anayasa çağrısına Kılıçdaroğlu'ndan şartlı yanıt: Arkasından bir şey çıkmazsa destek vermeye hazırız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2022 16:08:26. #1.12#
SON DAKİKA: Kocaeli'de öğrencilerden lösemi hastası Cemre'ye sürpriz doğum günü kutlaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement