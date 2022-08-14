KOCAELİ'nin Karamürsel
ilçesinde ormanda yangın çıktı. Yangına helikopter ile müdahale ediliyor.
Karamürsel ilçesi Çamçukur mevkisinde ormanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına AFAD, itfaiye ve orman işletme ekipleriyle birlikte yangın söndürme helikopteri ile de müdahale ediliyor. Ekipler sarp arazide ilerlemekte güçlük çekiyor. Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
- Rselkocaeli
Kaynak: DHA
Karamürsel, Güncel, Son Dakika
Son Dakika › Güncel › Kocaeli'de orman yangını (1) - Son Dakika
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