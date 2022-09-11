Bölgede yapılan incelemede, 743 kök Hint keneviri ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler K.K. (20), A.A. (26) ve Ö.Ö'nün (24) adreslerinde yapılan aramada ise 1 kilo 200 gram esrar bulundu.

Kaynak: AA

Karamürsel, Hisarcık, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kocaeli'de ormanlık alana Hint keneviri eken 3 zanlıdan biri tutuklandı - Son Dakika

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