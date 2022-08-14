Arınç'tan Gül ve Erdoğan'lı kutlama mesajı! Notu da fotoğraf kadar manidar

Vali Seddar Yavuz, yaptığı açıklamada, yangının söndürülmesi için devletin tüm imkanlarının seferber edildiğini belirterek, "Yangının çıkmasına sebebiyet veren 1 kişi gözaltına alınmıştır. Lütfen dikkatli ve tedbirli olalım." dedi.

Kaynak: AA

Karamürsel, İtfaiye, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kocaeli'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor - Son Dakika

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