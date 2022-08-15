Kocaeli'de yangına neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan kişi salıverildi - Son Dakika
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Kocaeli'de yangına neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan kişi salıverildi

15.08.2022 23:26
Kocaeli'de yangına neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan kişi salıverildi

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

4 Temmuz Mahallesi Gökçetepe mevkisinde, ormanlık alanda çıkan yangına ilişkin gözaltına alınan A.K'nin (32) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli adli kontrol şartıyla salıverildi.

Dün Karamürsel ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın karadan ve havadan müdahaleyle söndürülmüş, olayla ilgili şüpheli A.K. polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

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Kaynak: AA

Karamürsel, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli'de yangına neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan kişi salıverildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Kocaeli'de yangına neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan kişi salıverildi - Son Dakika
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