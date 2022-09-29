İhbar üzerine hastaneye gelen polis ekiplerine de zorluk çıkaran N.K. ile kızı H.K. ve oğlu B.K. gözaltına alındı.

Anneleri N.K'nin tartışmasını gören H.K. ile B.K. önce doktoru daha sonra da araya girmek isteyen sağlık çalışanları ile özel güvenlik görevlilerini darbetti.

Kaynak: AA

Karamürsel, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kocaeli'de sağlık çalışanlarını darbeden anne ile 2 çocuğu gözaltına alındı - Son Dakika

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