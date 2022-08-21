Kocaeli'nde iki grup iskelede kavga etti - Son Dakika
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Kocaeli'nde iki grup iskelede kavga etti

21.08.2022 21:58
Kocaeli'nde iki grup iskelede kavga etti

KOCAELİ'nin Karamürsel ilçesinde sahil kenarında iki grup arasında temkme ve yumruklu kavga yaşandı.

KOCAELİ'nin Karamürsel ilçesinde sahil kenarında iki grup arasında temkme ve yumruklu kavga yaşandı. Kavga çevredekilerin müdahalesiyle güçlükle sonlandırıldı.

Karamürsel ilçesi sahil kenarında bulunan iskelede iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine taraflar birbirlerine tekme ve yumruklar atmaya başladı. Darbelerden etkilenen bazı kişiler dengelerini kaybederek yere düştü. Yere düşen bir kişi karşı gruptakiler tarafından defalarca tekmelendi. Bir süre sonra araya girenlerin ayırması sonucunda kavga sona erdi.

CEP TELEFONUYLA ÇEKTİ İDDİASI

Kandıra ilçesinde bulunan Kerpe plajında da ise bir kadının fotoğrafının gizlice çekildiği iddiası üzerine plajda bulunanlar tarafından bir kişi darbedildi. Kaçmaya çalışan kişi yere düşmesi üzerine vatandaşlar tarafından tekme tokat dövüldü. Araya giren bazı vatandaşlar tarafından öfkeli grup sakinleştirildi. Yaşanan kavga plajlarda bulunan bazı vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla görüntülendi.


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Kaynak: DHA

Karamürsel, kavga, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli'nde iki grup iskelede kavga etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kocaeli'nde iki grup iskelede kavga etti - Son Dakika
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