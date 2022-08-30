30 Ağustos Zafer Bayramı kutlanıyor - Son Dakika
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30 Ağustos Zafer Bayramı kutlanıyor

30.08.2022 16:28
30 Ağustos Zafer Bayramı kutlanıyor

Kocaeli'nin Karamürsel ve Gölcük ilçelerinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yıl dönümü dolayısıyla törenler düzenlendi.

Kocaeli'nin Karamürsel ve Gölcük ilçelerinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yıl dönümü dolayısıyla törenler düzenlendi.

4 Temmuz Mahallesi Hükümet Konağı önündeki törende Karamürsel Kaymakam vekili İzmit Kaymakamı Yusuf Ziya Çelikkaya, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Burhan Demir ve Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kaymakam Çelikkaya tebrikleri kabul etti.

Gölcük

Gölcük ilçesinde Anıtpark'ta düzenlenen törene ise Deniz Ana Üs ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Aziz Bakıoğlu, Vali Yardımcısı Ekrem Çalık, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Gölcük Emniyet Müdürü Veli Şengül, AK Parti ilçe Başkanı Çetin Seymen, MHP ilçe Başkanı Derya Çavdar, CHP İlçe Başkanı Fikret Gürel ve vatandaşlar katıldı.

Atatürk Anıtı'na çelenk sunumunun ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunduğu tören, Merkez Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde askeri birliklerin geçişiyle devam etti.

Törende öğrenciler şiir okudu, Gölcük Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü halkoyunları ekibi gösteri sundu.

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Kaynak: AA

Karamürsel, Kocaeli, Gölcük, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlanıyor - Son Dakika

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