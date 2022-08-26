Kocaeli'de 30 kilo 805 gram kubar esrar ele geçirildi - Son Dakika
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Kocaeli'de 30 kilo 805 gram kubar esrar ele geçirildi

26.08.2022 21:38
Kocaeli'de 30 kilo 805 gram kubar esrar ele geçirildi

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde 30 kilo 805 gram gram kubar esrar ele geçirildi.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde 30 kilo 805 gram gram kubar esrar ele geçirildi.

Kocaeli Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda, 2 şüphelinin evlerinin bahçelerinde kenevir bitkisi ektiğini tespit etti.

İlçede düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 30 kilo 805 gram kubar esrar ve 7 kök ekili kenevir ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

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Kaynak: AA

Kenevir, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli'de 30 kilo 805 gram kubar esrar ele geçirildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Kocaeli'de 30 kilo 805 gram kubar esrar ele geçirildi - Son Dakika
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