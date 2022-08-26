Kocaeli Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda, 2 şüphelinin evlerinin bahçelerinde kenevir bitkisi ektiğini tespit etti.

Kaynak: AA

Kenevir, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kocaeli'de 30 kilo 805 gram kubar esrar ele geçirildi - Son Dakika

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