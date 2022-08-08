İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, Aslan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Tüm mahallenin elektriği kesilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

Kocaeli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kocaeli'de elektrik akımına kapılan işçi, 5 katlı binadan beton zemine düşerek hayatını kaybetti - Son Dakika

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