Kocaeli'de elektrik akımına kapılan işçi, 5 katlı binadan beton zemine düşerek hayatını kaybetti - Son Dakika
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Kocaeli'de elektrik akımına kapılan işçi, 5 katlı binadan beton zemine düşerek hayatını kaybetti

08.08.2022 15:56

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde 5 katlı binada çalışan 46 yaşındaki Bülent Aslan adlı işçi, elektrik akımına kapılması sonucu beton zemine düşerek hayatını kaybetti.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde 5 katlı binada çalışan Bülent Aslan isimli işçi, elektrik akımına feci şekilde hayatını kaybetti.

ELİNDEKİ PROFİL YÜKSEK GERİLİM TELLERİNE ÇARPTI

Olay, Dumlupınar Mahallesi Ankara Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5. kattaki iskelede çalışan Bülent Aslan'ın (46) elindeki profil, yüksek gerilim tellerine çarptı. Elektrik akımına kapılan Aslan, 5. kattan beton zemine düştü. Durumu gören iş arkadaşları hemen 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi.

Elektrik akımına kapılan işçi 5 katlı binadan düşerek hayatını kaybetti

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, Aslan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Tüm mahallenin elektriği kesilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Elektrik akımına kapılan işçi 5 katlı binadan düşerek hayatını kaybetti
Elektrik akımına kapılan işçi 5 katlı binadan düşerek hayatını kaybetti
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Kaynak: İHA

Kocaeli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kocaeli'de elektrik akımına kapılan işçi, 5 katlı binadan beton zemine düşerek hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kocaeli'de elektrik akımına kapılan işçi, 5 katlı binadan beton zemine düşerek hayatını kaybetti - Son Dakika
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