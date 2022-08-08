Olay, Dumlupınar Mahallesi Ankara Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5. kattaki iskelede çalışan Bülent Aslan 'ın (46) elindeki profil, yüksek gerilim tellerine çarptı. Elektrik akımına kapılan Aslan, 5. kattan beton zemine düştü. Durumu gören iş arkadaşları hemen 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, Aslan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kaynak: İHA

Dumlupınar, Kocaeli, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Elektrik akımına kapılan işçinin feci ölümü - Son Dakika

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