İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce, olayın ardından mahalledeki 10 adreste yapılan aramada, 8 ruhsatlı tabanca, 3 kurusıkı tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, muşta ve sustalı bıçak ile 13 cep telefonuna el konulmuştu.

Eşme Mahallesi Detay Sokak'ta traktör üzerinde dedesinin kucağında oyun oynarken başına yorgun mermi isabet etmesi sonucu Gebze 'deki özel hastanede tedavi altına alınan Musa İ'nin beyni, tüm müdahaleye rağmen işlevini kaybetti.

Kaynak: AA

Kocaeli, Gebze, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kocaeli'de başına yorgun mermi isabet eden çocuğun beyin ölümü gerçekleşti - Son Dakika

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