Kocaeli'de başına yorgun mermi isabet eden çocuğun beyin ölümü gerçekleşti - Son Dakika
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Kocaeli'de başına yorgun mermi isabet eden çocuğun beyin ölümü gerçekleşti

12.09.2022 17:36
Kocaeli'de başına yorgun mermi isabet eden çocuğun beyin ölümü gerçekleşti

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde başına yorgun mermi isabet eden 10 yaşındaki çocuğun beyin ölümü gerçekleşti.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde başına yorgun mermi isabet eden 10 yaşındaki çocuğun beyin ölümü gerçekleşti.

Eşme Mahallesi Detay Sokak'ta traktör üzerinde dedesinin kucağında oyun oynarken başına yorgun mermi isabet etmesi sonucu Gebze'deki özel hastanede tedavi altına alınan Musa İ'nin beyni, tüm müdahaleye rağmen işlevini kaybetti.

Musa İ, 21 Ağustos'ta yorgun mermi isabet etmesi sonucu başından yaralanmıştı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce, olayın ardından mahalledeki 10 adreste yapılan aramada, 8 ruhsatlı tabanca, 3 kurusıkı tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, muşta ve sustalı bıçak ile 13 cep telefonuna el konulmuştu.

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Son dakika haberleri! Başına yorgun mermi isabet eden Musa'nın beyin ölümü gerçekleşti Son dakika haberleri! Başına yorgun mermi isabet eden Musa'nın beyin ölümü gerçekleşti Son dakika haberleri | YORGUN MERMİYLE VURULAN MUSA'NIN BEYİN ÖLÜMÜ GERÇEKLEŞTİ Son dakika haberleri | YORGUN MERMİYLE VURULAN MUSA'NIN BEYİN ÖLÜMÜ GERÇEKLEŞTİ
Kaynak: AA

Kocaeli, Gebze, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli'de başına yorgun mermi isabet eden çocuğun beyin ölümü gerçekleşti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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