Son Dakika Haberleri: Kocaeli'nin Kartepe İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

Kocaeli'nin Kartepe İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

3 saat önce

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Muhammet Mustafa Kocaman kazandı.

Kocaeli'nin Kartepe İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı..., System.String[]
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Muhammet Mustafa Kocaman kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Muhammet Mustafa Kocaman 35 bin 50 oy aldı.

-Kocaman'ın özgeçmişi-

Yüksek öğrenimini 2001 yılında Yakındoğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamladı. Kocaman, evli ve bir çocuk babasıdır.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 10:47 Kaynak: AA

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