Kocaeli'nin Kartepe İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...
3 saat önce
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Muhammet Mustafa Kocaman kazandı.
Kocaeli
'nin Kartepe
ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti
adayı Muhammet Mustafa Kocaman
kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Muhammet Mustafa Kocaman 35 bin 50 oy aldı.
-Kocaman'ın özgeçmişi-
Yüksek öğrenimini 2001 yılında Yakındoğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi
'nde tamamladı. Kocaman, evli ve bir çocuk babasıdır.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 10:47 Kaynak: AA
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