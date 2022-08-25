Ekiplerce, ele geçirilen silah ve bıçaklar incelenmek üzere jandarma kriminal birimine gönderildi. Bazı kişilerin olayla ilgili ifadelerinin alındığı öğrenildi.

Kaynak: AA

Jandarma, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kocaeli'de bir çocuğun yorgun mermiyle başından yaralanmasına ilişkin soruşturma sürüyor - Son Dakika

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