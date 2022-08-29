GERİ DÖNÜŞÜM FABRİKASINDA YANGIN: 3 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ - Son Dakika
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GERİ DÖNÜŞÜM FABRİKASINDA YANGIN: 3 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

29.08.2022 16:18
GERİ DÖNÜŞÜM FABRİKASINDA YANGIN: 3 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde bir geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi.

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde bir geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi.

Öğle saatlerinde, Kartepe Uzunçiftlik Mahallesi Mihriban Sokak'ta bulunan bir geri dönüşüm tesisinin depolama alanında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çalışanların ihbarı üzerine fabrikaya çok sayıda itfaiye aracı sevk edildi. Kısa sürede yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangına müdahalede bulunan 3 fabrika çalışanı dumandan etkilendi. Olay yerinde bulunan ambulansta çalışanlara oksijen tedavisi uygulandı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Uzunçiftlik, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel GERİ DÖNÜŞÜM FABRİKASINDA YANGIN: 3 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ - Son Dakika

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SON DAKİKA: GERİ DÖNÜŞÜM FABRİKASINDA YANGIN: 3 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ - Son Dakika
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