Fabrikanın kazan dairesinde patlama: 11 yaralı - Son Dakika
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Fabrikanın kazan dairesinde patlama: 11 yaralı

28.07.2022 04:28
Fabrikanın kazan dairesinde patlama: 11 yaralı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bulunan bir galvaniz fabrikasının kazan dairesinde meydana gelen patlama neticesinde 11 personel yaralandı.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bulunan bir galvaniz fabrikasının kazan dairesinde meydana gelen patlama neticesinde 11 personel yaralandı.

Olay, Kartepe ilçesi Arslanbey Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir galvaniz fabrikasında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, işçilerin çalıştığı esnada kazan dairesinde patlama meydana geldi. Patlama sesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar verildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Vücutlarının çeşitli yerlerinde yanık olduğu tespit edilen 6 yaralı, sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı. 5 yaralı ise kendi imkanlarıyla Kocaeli Devlet Hastanesi'nde gördükleri tedavinin ardından taburcu oldu.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

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Kocaeli'de galvaniz fabrikasında meydana gelen patlamada 11 kişi yaralandı Kocaeli'de galvaniz fabrikasında meydana gelen patlamada 11 kişi yaralandı D-100'de zincirleme kaza: 1 yaralı D-100'de zincirleme kaza: 1 yaralı
Kaynak: İHA

Organize Sanayi Bölgesi, Arslanbey, Kocaeli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Fabrikanın kazan dairesinde patlama: 11 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fabrikanın kazan dairesinde patlama: 11 yaralı - Son Dakika
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