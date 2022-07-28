Fabrikanın kazan dairesinde patlama: 11 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Fabrikanın kazan dairesinde patlama: 11 yaralı

28.07.2022 09:28
Fabrikanın kazan dairesinde patlama: 11 yaralı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bulunan bir galvaniz fabrikasının kazan dairesinde meydana gelen patlama neticesinde 11 personel yaralandı.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bulunan bir galvaniz fabrikasının kazan dairesinde meydana gelen patlama neticesinde 11 personel yaralandı.

Olay, Kartepe ilçesi Arslanbey Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir galvaniz fabrikasında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, işçilerin çalıştığı esnada kazan dairesinde patlama meydana geldi. Patlama sesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar verildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Vücutlarının çeşitli yerlerinde yanık olduğu tespit edilen 6 yaralı, sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı. 5 yaralı ise kendi imkanlarıyla Kocaeli Devlet Hastanesi'nde gördükleri tedavinin ardından taburcu oldu.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

(Cihat Polat - Mehmet Ekrem Ceylan/İHA)

YORUMLAR
500
Galvaniz fabrikasının kazan dairesinde patlama meydana geldi: 11 kişi yaralı Galvaniz fabrikasının kazan dairesinde patlama meydana geldi: 11 kişi yaralı Kocaeli'de 160 göçmen sınır dışı edildi Kocaeli'de 160 göçmen sınır dışı edildi GALVANİZ FABRİKASINDA 11 KİŞİNİN YARALANDIĞI PATLAMA ANI KAMERADA GALVANİZ FABRİKASINDA 11 KİŞİNİN YARALANDIĞI PATLAMA ANI KAMERADA
Kaynak: İHA

Organize Sanayi Bölgesi, Arslanbey, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fabrikanın kazan dairesinde patlama: 11 yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:17 Aşırı sıcaktan bitkin düşen leylekler tedavi altına alındı
15:11 Ukrayna sözcüsü, gol yedikten sonra "Vladimir Putin" tezahüratı yapan Fenerbahçe taraftarına tepki gösterdi
14:55 Nurgül Yeşilçay bikinili halini paylaştı: Çok sıcak
14:51 Türk-İş üyeleri, Nakliyat-İş üyesi işçilerinin bıraktığı siyah çelenk sonrası el hareketi yapıp küfretti
14:26 Milli voleybolcu Saliha Şahin, Zehra Güneş ile kıyaslanıyor
14:22 Samsunlu genç feci halde bulundu! Anten kablosu ile kendini asmış
14:22 Herkesin merak ettiği o soru Merkez Bankası Başkanı'na soruldu: Herkes faiz artırırken biz neden indiriyoruz?
14:16 Antalya'da şortunu çıkartıp süs havuzuna giren genç kız polisi alarma geçirdi
13:51 Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın uzun namlulu silahlı kişilerle yürüdüğü video gündeme oturdu
13:49 "Dünyayla Benim Aramda" dizisinin fragmanı yayınlandı! Başrol oyuncuları Demet Özdemir ve Buğra Gülsoy'un öpüşme sahneleri dikkat çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.07.2022 15:28:30. #1.11#
SON DAKİKA: Fabrikanın kazan dairesinde patlama: 11 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement