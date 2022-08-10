Kocaeli'de göçmen kaçakçısı tutuklandı - Son Dakika
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Kocaeli'de göçmen kaçakçısı tutuklandı

10.08.2022 22:39
Kocaeli'de göçmen kaçakçısı tutuklandı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde durdurulan araçta 5 düzensiz göçmen yakalanırken, şoför göçmen kaçakçılığı suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde durdurulan araçta 5 düzensiz göçmen yakalanırken, şoför göçmen kaçakçılığı suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde durdurulan araçta yapılan kontrolde 5 düzensiz göçmen bulunduğu tespit edildi. 5 kaçak göçmen Kocaeli İl Göç İdaresine teslim edilirken, araç şoförü M.L. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen M.L. isimli şahıs TCK 79 Göçmen Kaçakçılığı yapma suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - KOCAELİ

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Kaynak: İHA

Tragger, Kocaeli, Göçmen, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kocaeli'de göçmen kaçakçısı tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kocaeli'de göçmen kaçakçısı tutuklandı - Son Dakika
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