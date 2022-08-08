Kocaeli'de elektrik akımına kapılarak inşaattan düşen işçi öldü - Son Dakika
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Kocaeli'de elektrik akımına kapılarak inşaattan düşen işçi öldü

08.08.2022 16:17
Kocaeli'de elektrik akımına kapılarak inşaattan düşen işçi öldü

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde elektrik akımına kapılarak inşaattan düşen işçi yaşamını yitirdi.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde elektrik akımına kapılarak inşaattan düşen işçi yaşamını yitirdi.

Dumlupınar Mahallesi Tufan Sokak'taki inşaatta çalışan Bülent Aslan (46), binanın 4. katındaki iskelede cam montajı yaptığı sırada, elindeki demir profil, yüksek gerilim tellerinin üzerine düştü.

Demirin iskeleye temas etmesi üzerine elektrik akımına kapılan Aslan, 4. kattan yere düştü.

Olayda trafoda yaşanan patlama sesini duyan vatandaşlar panik yaşarken, mahallenin elektriği kesildi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Aslan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Bülent Aslan'ın cenazesi, Kocaeli Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

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Kaynak: AA

Bülent Aslan, Dumlupınar, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli'de elektrik akımına kapılarak inşaattan düşen işçi öldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Kocaeli'de elektrik akımına kapılarak inşaattan düşen işçi öldü - Son Dakika
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