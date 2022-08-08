ELEKTRİK AKIMINA KAPILAN İŞÇİ 4'ÜNCÜ KATTAN DÜŞÜP ÖLDÜ - Son Dakika
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ELEKTRİK AKIMINA KAPILAN İŞÇİ 4'ÜNCÜ KATTAN DÜŞÜP ÖLDÜ

08.08.2022 16:02
ELEKTRİK AKIMINA KAPILAN İŞÇİ 4'ÜNCÜ KATTAN DÜŞÜP ÖLDÜ

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde elindeki metal profilin elektrik hattına değmesi sonucu akıma kapılan inşaat işçisi Bülent Aslan(46), inşaatın 4'üncü katından düşerek öldü.

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde elindeki metal profilin elektrik hattına değmesi sonucu akıma kapılan inşaat işçisi Bülent Aslan(46), inşaatın 4'üncü katından düşerek öldü.

Olay öğleden sonra Kartepe Dumlupınar Mahallesi Tufan Sokak üzerindeki bir inşaatta meydana geldi. İnşaatın dış cephesinde çalışan Bülent Aslan'ın elindeki metal profil, binanın yanındaki elektrik hattına değdi. Elektrik akımına kapılan işçi, binanın 4'üncü katından aşağı düştü. Diğer işçilerin ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde, Bülent Aslan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin olay yeri inceleme çalışmasının ardından, Aslan'ın cenazesi otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: DHA

Bülent Aslan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ELEKTRİK AKIMINA KAPILAN İŞÇİ 4'ÜNCÜ KATTAN DÜŞÜP ÖLDÜ - Son Dakika

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SON DAKİKA: ELEKTRİK AKIMINA KAPILAN İŞÇİ 4'ÜNCÜ KATTAN DÜŞÜP ÖLDÜ - Son Dakika
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