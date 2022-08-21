Başına yorgun mermi isabet eden 10 yaşındaki Musa yaralandı - Son Dakika
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Başına yorgun mermi isabet eden 10 yaşındaki Musa yaralandı

21.08.2022 00:32
Başına yorgun mermi isabet eden 10 yaşındaki Musa yaralandı

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde evinin önünde oturan Musa İlter (10), başına yorgun mermi isabet etmesi sonucu yaralandı.

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde evinin önünde oturan Musa İlter (10), başına yorgun mermi isabet etmesi sonucu yaralandı.

Olay akşam saatlerinde Eşme Mahallesi Detay Sokak'ta meydana geldi. Kartepe'de yaşayan dedesini ziyarete gelen Musa İlter, evlerinin önünde dedesinin yanında oturduğu sırada başına yorgun mermi isabet etmesi sonucu yaralandı. Yakınları, çocuğu Kartepe'de bulunan özel bir hastaneye götürdü. Burada yapılan ilk müdahalesinin ardından Musa, Gebze'de bulunan özel bir hastaneye sevk edilerek ameliyata alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Başına yorgun mermi isabet eden 10 yaşındaki Musa yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Başına yorgun mermi isabet eden 10 yaşındaki Musa yaralandı - Son Dakika
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