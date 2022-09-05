Kocaeli'de ruhsatsız tabanca ve tüfek ele geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Kocaeli'de ruhsatsız tabanca ve tüfek ele geçirildi

05.09.2022 17:43
Kocaeli'de ruhsatsız tabanca ve tüfek ele geçirildi

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde gerçekleştirilen denetimlerde 4 ruhsatsız, 3 kurusıkı tabanca ile 1 yarı otomatik ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi, 8 kişi hakkında adli ve idari işlem yapıldı.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde gerçekleştirilen denetimlerde 4 ruhsatsız, 3 kurusıkı tabanca ile 1 yarı otomatik ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi, 8 kişi hakkında adli ve idari işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, silahla havaya ateş etme ve ruhsatsız silahlanmaya karşı yapılan çalışmalar kapsamında denetim gerçekleştirildi.

Ekipler, 1 yarı otomatik ruhsatsız av tüfeği, 4 ruhsatsız tabanca ile 3 kurusıkı tabanca, bu silahlara ait çeşitli ebat ve çapta 20 fişek ele geçirdi.

Yakalanan silahlarla ilgili 8 kişi hakkında "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanun", "Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı ve Bulundurulmasına Dair Kanun" ve "Ses ve Gaz Fişeği Atabilen Silahlar Hakkında Kanun"a muhalefet suçlarından adli ve idari işlem başlatıldı.

YORUMLAR
500
Kocaeli'de devrilen ağaç park halindeki otomobile zarar verdi Kocaeli'de devrilen ağaç park halindeki otomobile zarar verdi Kocaeli'de çıkan silahlı kavgada kahvehane işletmecisi iki kardeş yaralandı Kocaeli'de çıkan silahlı kavgada kahvehane işletmecisi iki kardeş yaralandı
Kaynak: AA

Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli'de ruhsatsız tabanca ve tüfek ele geçirildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:35 Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi kadrosu açıklandı! 5 futbolcu listeye eklenmedi
17:33 Şevket Çoruh'tan 16 yıldır oynadığı Arka Sokaklar'a veda: Mesut'la son dakikaya kadar ter döktüm
17:01 Şarkıcı Yeliz hastalığını ilk kez açıkladı: Kan testinden sonra lösemi olduğumu öğrendim
16:47 CHP liderinin "Uzlaşılırsa ben adaylığa hazırım" sözleri muhalifleri çılgına çevirdi: Kılıçdaroğlu aday olma
16:46 Silivri Cezaevi'nin adı 'Marmara' oldu! Belediye Başkanı talep etmişti
16:42 Fenerbahçe, Avrupa Ligi kadrosunu açıkladı! Jesus yeni transferin üzerine çizik atarak kadroya almadı
16:41 Ankaragücü maçında saldırgan taraftara müdahale eden Josef, sessizliğini bozdu: Neden kart gördüğümü anlamakta güçlük çekiyorum
16:25 Beşiktaş'tan skandal Ankaragücü maçı hakkında yeni açıklama: Josef'in kırmızısını iptal edin
16:59 İBB Ağaç ve Peyzaj AŞ işçilerinden "düşük maaş" protestosu! İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun vaatleri hatırlatıldı
16:07 Hayatını kaybeden müzisyen ve yazar Ömer Tuğrul İnançer'e görkemli veda!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.09.2022 17:43:50. #1.13#
SON DAKİKA: Kocaeli'de ruhsatsız tabanca ve tüfek ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement