İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekiplerince durdurulan bir araçta yapılan kontrolde 5 kaçak göçmen yakalandı.

Kaynak: AA

Tragger, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kocaeli'de göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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