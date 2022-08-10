Kocaeli'de göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Kocaeli'de göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

10.08.2022 21:08
Kocaeli'de göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekiplerince durdurulan bir araçta yapılan kontrolde 5 kaçak göçmen yakalandı.

Yabancı uyruklular İl Göç İdaresi'ne teslim edilirken, araç sürücüsü M.L. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından "göçmen kaçakçılığı" suçlamasıyla adliyeye sevk edilen M.L, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Tragger, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli'de göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Kocaeli'de göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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