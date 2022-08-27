Kocaeli'de 30 kilo esrar ele geçirildi - Son Dakika
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Kocaeli'de 30 kilo esrar ele geçirildi

27.08.2022 10:15
Kocaeli'de 30 kilo esrar ele geçirildi

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir evin bahçesinde yapılan aramada 30 kilo 805 gram uyuşturucu ve kenevir bitkisi ele geçirildi.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir evin bahçesinde yapılan aramada 30 kilo 805 gram uyuşturucu ve kenevir bitkisi ele geçirildi.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ve uyarıcı maddeyle mücadele çalışmaları devam ediyor. Uyuşturucu yetiştiriciliği ihbarı üzerine harekete geçen ekipler, Kartepe ilçesi Şevkatiye Mahallesinde bulunan bir evin bahçesinde arama yaptı. Yapılan aramada 30 kilo 805 gram kubar esrar ve ekili halde 7 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Malzemelere el konulurken İ.A. ve C.M. isimli 2 şahıs hakkında işlem başlatıldı. - KOCAELİ

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Kaynak: İHA

Jandarma, Kenevir, Kocaeli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kocaeli'de 30 kilo esrar ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kocaeli'de 30 kilo esrar ele geçirildi - Son Dakika
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