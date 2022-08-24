Kocaeli Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, seyir halinde araca silahla ateş edilmesi sonucu meydana gelen mala zarar verme, tehdit, 6136 sayılı kanuna muhalefet suçlarının failleri H.C.Ş. ve M.B. gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kocaeli'de otomobil kurşunladığı ileri sürülen kişi tutuklandı - Son Dakika

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