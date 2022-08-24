Kocaeli'de otomobil kurşunladığı ileri sürülen kişi tutuklandı - Son Dakika
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Kocaeli'de otomobil kurşunladığı ileri sürülen kişi tutuklandı

24.08.2022 22:08
Kocaeli'de otomobil kurşunladığı ileri sürülen kişi tutuklandı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde seyir halindeki otomobile ateş açtıkları ileri sürülen 2 kişiden 1'i tutuklandı, diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde seyir halindeki otomobile ateş açtıkları ileri sürülen 2 kişiden 1'i tutuklandı, diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, seyir halinde araca silahla ateş edilmesi sonucu meydana gelen mala zarar verme, tehdit, 6136 sayılı kanuna muhalefet suçlarının failleri H.C.Ş. ve M.B. gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.B. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğer şüpheli adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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Kaynak: AA

Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli'de otomobil kurşunladığı ileri sürülen kişi tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kocaeli'de otomobil kurşunladığı ileri sürülen kişi tutuklandı - Son Dakika
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