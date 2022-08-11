Kocaeli'de ekili arazileri su bastı - Son Dakika
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Kocaeli'de ekili arazileri su bastı

11.08.2022 11:33
Kocaeli'de ekili arazileri su bastı

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde şiddetli yağmur etkili olurken, ekili tarım arazileri sular altında kaldı.

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde şiddetli yağmur etkili olurken, ekili tarım arazileri sular altında kaldı.

Kentte sabah saatlerinden itibaren kuvvetli yağış, aralıklarla etkili oldu. Kartepe ilçesinde ekili tarım arazilerini su bastı. Rögarların taşması ile yollarda da su birikintileri oluştu. Bir süre sonra yağmur etkisini kaybedince sular çekildi. Başiskele ilçesindeki Teknopark otoparkında ise bazı araçlar, sular içinde kaldı. İtfaiye ekiplerince mazgalların açılmasıyla sular tahliye edildi. Yağışın gün boyu aralıklarla etkili olacağı belirtildi.


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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Kocaeli'de ekili arazileri su bastı - Son Dakika

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