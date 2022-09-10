Kocaeli'de silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Kocaeli'de silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı

10.09.2022 01:52
Kocaeli'de silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan biri kadın 2 kişi yaralandı.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan biri kadın 2 kişi yaralandı.

Arslanbey Mahallesi Akasya Sokak'ta yürüyen Y.D. ile U.G'ye kimliği henüz belirlenemeyen motosikletli bir kişi tarafından silahla ateş edildi.

Yaralanan Y.D. ve U.G, yoldan geçen bir ticari taksiyle Kocaeli Devlet Hastanesine gitti.

Hastanede yaralıların ifadesini alan polis ekipleri, ticari taksi üzerinde inceleme yaptı.

Ekipler, saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

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Kaynak: AA

Arslanbey, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli'de silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Kocaeli'de silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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