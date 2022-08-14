Yaşlı kadın, ATV ile yokuş aşağı inerken takla attı - Son Dakika
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Yaşlı kadın, ATV ile yokuş aşağı inerken takla attı

14.08.2022 11:11
Yaşlı kadın, ATV ile yokuş aşağı inerken takla attı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde yabancı uyruklu kadın, ATV ile yokuş aşağı inerken takla attı.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde yabancı uyruklu kadın, ATV ile yokuş aşağı inerken takla attı. Başından yaralandığı öğrenilen kadın, hastaneye kaldırıldı.

Olay, Kartepe ilçesi Derbent Mahallesi Atlas Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu bir kadın, plakası öğrenilemeyen ATV ile yokuş aşağı inerken takla attı. Savrulan kadının yardımına çevredeki esnaf ve vatandaşlar koştu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

"Başını feci şekilde vurdu"

Kazayı gören esnaf Tunç Balta, "ATV, yukarıdan aşağıya doğru gelirken takla attı. Gördüğüm kadarıyla başında kask da yoktu. Burada sürekli kazalar oluyor. Yetkililerden acil önlem alınmasını istiyoruz. Kazazede 55-60 yaşlarında bir kadındı. Başını feci şekilde vurdu. Bir de ameliyatlıymış sanırım. Epey üzüldük. Yetkililerden buradaki kazaların önüne geçmeleri için bir an önce önlem almalarını rica ediyoruz" dedi. - KOCAELİ

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Kaynak: İHA

Derbent, Kocaeli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yaşlı kadın, ATV ile yokuş aşağı inerken takla attı - Son Dakika

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