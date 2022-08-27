Kocaeli'de engelli 2 kardeşin park hayali gerçek oldu - Son Dakika
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Kocaeli'de engelli 2 kardeşin park hayali gerçek oldu

27.08.2022 11:16
Kocaeli'de engelli 2 kardeşin park hayali gerçek oldu

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde yaşayan 2 engelli kardeşin parkta oynama hayalini, evlerinin bahçesine park inşa eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri gerçekleştirdi.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde yaşayan 2 engelli kardeşin parkta oynama hayalini, evlerinin bahçesine park inşa eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Fatma ve İsmail Aksüt çifti, oğulları down sendromlu Abdülkadir (18) ve zihinsel engelli Çınar'ın (7) park hayalinin gerçekleşmesi için Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'dan sosyal medya üzerinden yardım istedi.

Özel bireylere yönelik desteğini esirgemeyen Büyükakın, Park ve Bahçeler Daire Başkanlığına park yapımı için talimat verdi.

Bunun üzerine harekete geçen belediye ekipleri, ailenin oturduğu evin bahçesine çocuk parkı yaptı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen anne Aksüt, çocukların için park talebinde bulunduğunu belirtti.

Parkın yapılmasında emeği geçenlere teşekkür eden Aksüt, "Çocuklarımın diğer çocuklarla uyum sorunu yaşaması benim için de çocuklar için de zor oluyordu. Bahçemiz de müsait olduğu için Başkanımıza sosyal medya hesabından talepte bulunduk. Başkanımız da bu talebimize cevap verdi ve 1 hafta içinde parkın montajı yapıldı. Çocuklarım bu parkı görünce çok mutlu oldu. Bizler de mutlu olduk. Çocuklarımızın mutlu olmasına, yüzünü gülmesine sebep olduğunuz için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli'de engelli 2 kardeşin park hayali gerçek oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kocaeli'de engelli 2 kardeşin park hayali gerçek oldu - Son Dakika
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