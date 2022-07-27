Otomobilin çarptığı Sümeyye Eylül, hayatını kaybetti - Son Dakika
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Otomobilin çarptığı Sümeyye Eylül, hayatını kaybetti

27.07.2022 12:08
Otomobilin çarptığı Sümeyye Eylül, hayatını kaybetti

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada otomobilin çarptığı Sümeyye Eylül Gül (15), yaşamını yitirdi.

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada otomobilin çarptığı Sümeyye Eylül Gül (15), yaşamını yitirdi.

Kaza, dün gece Emekevler Mahallesi Sapanca Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Sapanca'ya giden E.G. idaresindeki 80 ABC 313 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Sümeyye Eylül Gül'e çarptı. Çarpmanın şiddeti ile yola savrulan Gül, ağır yaralandı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. İlk müdahale sonrası özel bir hastaneye kaldırılan Sümeyye Eylül Gül, burada hayatını kaybetti. Otomobil sürücü E.G. de gözaltına alındı.Neslihan ve Muammer Gül çiftinin 3 çocuğundan biri olduğu öğrenilen Sümeyye Eylül Gül, bugün Kartepe Uzunbey Mezarlığı'nda toprağa verilecek.


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Kaynak: DHA

Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Otomobilin çarptığı Sümeyye Eylül, hayatını kaybetti - Son Dakika

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