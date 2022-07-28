Kocaeli'de galvaniz fabrikasında meydana gelen patlamada 11 kişi yaralandı - Son Dakika
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Kocaeli'de galvaniz fabrikasında meydana gelen patlamada 11 kişi yaralandı

28.07.2022 04:26
Kocaeli'de galvaniz fabrikasında meydana gelen patlamada 11 kişi yaralandı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki galvaniz fabrikasının kazan dairesinde meydana gelen patlamada 11 kişi yaralandı.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki galvaniz fabrikasının kazan dairesinde meydana gelen patlamada 11 kişi yaralandı.

Arslanbey Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren galvaniz fabrikasının kazan dairesinde henüz bilinmeyen sebeple patlama oldu.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Patlamada yaralanan 11 kişi, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kocaeli Devlet Hastanesi, SEKA Devlet Hastanesi ile Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Patlama nedeniyle fabrikada hasar oluştu.

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Kaynak: AA

Organize Sanayi Bölgesi, Arslanbey, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli'de galvaniz fabrikasında meydana gelen patlamada 11 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kocaeli'de galvaniz fabrikasında meydana gelen patlamada 11 kişi yaralandı - Son Dakika
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