Her patlamada sallanıyorlar - Son Dakika
Üye Girişi

Her patlamada sallanıyorlar

24.08.2022 09:50

KOCAELİ'nin Körfez ilçesi Yukarı Hereke bölgesindeki taş ocaklarında kontrollü patlamalar, mahalleliyi isyan ettirdi.

KOCAELİ'nin Körfez ilçesi Yukarı Hereke bölgesindeki taş ocaklarında kontrollü patlamalar, mahalleliyi isyan ettirdi. Patlamaların yarattığı sarsıntılar nedeniyle bazı binaların duvarlarında çatlaklar oluştuğu görüldü. 17 Ağustos Mahallesi Muhtarı Halil Taş "Her patlamada deprem gibi sallanıyoruz, evlerin çoğunda hasarlar oluşuyor" dedi.

Körfez ilçesi Yukarı Hereke bölgesindeki 2 taş ocağında kontrollü patlamalar, yaklaşık 500 metre uzaklıkta bulunan mahallelinin tepkisine neden oldu. Neredeyse her gün devam eden çalışmalar sırasında kullanılan patlayıcılardan çıkan ses çevre halkını olumsuz etkilerken, patlama sırasında oluşan sarsıntılar nedeniyle bazı binaların duvarlarında çatlaklar oluştu.

'MAHALLE BEŞİK GİBİ SALLANIYOR' 17 Ağustos Mahallesi Muhtarı Halil Taş, patlamalar nedeniyle evlerin hasar gördüğünü belirterek, "Dinamit atarken mahalle beşik gibi sallanıyor. Bu taş ocağı bizim mahalleye zarar veriyor. Bana her gün mahalleliden çok fazla şikayet geliyor ama maalesef elimden bir şey gelmiyor. Şu anda neredeyse her evde tahribat var. Özellikle merdivenlerin etrafında çatlamalar var. Patlama olurken her yer sallanıyor, deprem oluyor gibi sallanıyor" dedi.'DEPREM OLUYORMUŞ GİBİ HİSSEDİYORUZ'

Patlamalar sonrası sarsıntılara bir çözüm bulunmasını talep eden mahallelilerden Temel Şahin, "Taş ocaklarında patlama olduğu zaman biz burada deprem oluyormuş gibi hissediyoruz. Evimizdeki merdivenlerde çökme, duvarlarda çatlaklar var, bize bir şey olursa bunun hesabını kim verecek? İlk başlarda dinamit atıldığında direk televizyona bakıyorduk nerede deprem oldu diye, o kadar şiddetli oluyordu sarsıntı. Eşim defalarca uykudan 'deprem oluyor' diye kalktı. Çözüm bulunmasını istiyoruz" diye konuştu.


YORUMLAR
500
Bakan Dönmez'in Körfez'de ikinci durağı Katar oldu Bakan Dönmez'in Körfez'de ikinci durağı Katar oldu Burhaniye Emniyet Müdürü Dikmetaş, Balıkesir İl Emniyet Müdür Yardımcısı oldu Burhaniye Emniyet Müdürü Dikmetaş, Balıkesir İl Emniyet Müdür Yardımcısı oldu
Kaynak: DHA

Hereke, Körfez, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Her patlamada sallanıyorlar - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:05 Yunan yine kafasına göre yazıyor: Türkiye suçu bize atmaya çalışıyor
13:35 Sezona fırtına gibi giren Enner Valencia'ya Fenerbahçe'den yeni sözleşme
13:33 Sedat Peker'in Beykoz'daki lüks villası Milli Parklar ve Bahçeler Müdürlüğü'ne devredildi
13:23 Galatasaray olmadı! Anthony Nwakaeme Arapları tercih etti
13:13 Ağır kokuların geldiği binaya giren ekipler korkunç manzarayla karşılaştı
13:03 Kaybolduktan hastanede yaşamını yitirdiği anlaşılan Aslıhan Sinem Çiçek'in darp edildiği ortaya çıktı
12:46 Aleyna Tilki'nin 17 yaşına giren kardeşi Ayça Tilki, doğum gününde playboy tavşanı kıyafeti giydi
12:30 Fransız basını yazdı! Fenerbahçe ile Galatasaray, Lyon ile sözleşmesini uzatmayacak Moussa Dembele'yi transfer etmek için kolları sıvadı
12:24 Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan CHP lideri Kılıçdaroğlu'na KYK cevabı: Cumhuriyet tarihinin en yükseği
12:39 17 yaşındaki Suriyeli Mecit'i, sigarası yok diye bıçakladılar!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.08.2022 14:17:36. #1.13#
SON DAKİKA: Her patlamada sallanıyorlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement