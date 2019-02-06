Kocaeli'nin Körfez İlçesinde 1 Milyon TL'lik Akaryakıt Hırsızlığı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir firmadan yaklaşık 1 milyon TL değerinde akaryakıt çalan şüpheli şahıslar gözaltı sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir firmadan yaklaşık 1 milyon TL değerinde akaryakıt çalan şüpheli şahıslar gözaltı sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.



Olay Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre bir firma akaryakıt merkezinden satın aldığı yakıtları firmaya götürmek için tankerlerini gönderdi. Akaryakıt merkezinden yakıt alan 6 tanker firmaya giderken Körfez'de bulunan bir tır parkında mola verdi. Mola esnasında tankerlerin içerisindeki yakıtı, üzerlerindeki mührü bozmadan başka bir yere boşalttı. Mührü tekrar kapatıp tankere yükleyen şoförler firmaya götürdü. Yakıt satın alan firma tarafından yapılan kontrollerde tanker içerisinde 100 - 150 litre civarında yakıt eksik olduğunu fark edince polis ekiplerine ihbarda bulundu. Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri gelen ihbar üzerine harekete geçti.



6 ay içinde 134 kez yakıt boşaltmışlar



Polis ekipleri dolum yaptıktan sonra tankerleri takip ederek, İ.G., F.Z., D.C., K.S., A.K ve B.K. adlı tanker şoförleri yakalanırken, olayın gerçekleştiği tır parkına düzenlenen "Tırtıkçılar Operasyonu" kapsamında ise E.T., A.Ç., T.T. ve S.H.K. gözaltına alındı. Yapılan incelemelerde 6 ay içerisinde 134 kez tır parkında tanker boşalttıkları tespit edilen şüpheli şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından Körfez Adliyesi'ne sevk edildi. - KOCAELİ

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