Kocaeli'de zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Kocaeli'de zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı

11.09.2022 17:50
Kocaeli'de zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Otoyolun İstanbul istikametinde Hereke Tüneli içerisinde 3 otomobil, panelvan ve hafif ticari aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada A.G'nin kullandığı 34 DDZ 209 plakalı otomobildeki F.G. ile V.E. idaresindeki 34 UU 8238 plakalı otomobilde bulunan E.E. ve E.E. yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle güzergahta uzun araç kuyruğu oluştu. Kontrollü sağlanan ulaşım, araçların çekilmesiyle normale döndü.

YORUMLAR
500
Ümitler Balkan Judo Şampiyonası sona erdi Ümitler Balkan Judo Şampiyonası sona erdi Son dakika haber: (Ek bilgiyle) Bağcılar'da aile içinde yaşanan silahlı kavgada 9 kişi gözaltına alındı Son dakika haber: (Ek bilgiyle) Bağcılar'da aile içinde yaşanan silahlı kavgada 9 kişi gözaltına alındı
Kaynak: AA

Münir Karaloğlu, Kocaeli, Körfez, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli'de zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:25 Pençe-Kilit operasyon bölgesinden yürek yakan haber! 2 Mehmetçik şehit oldu, 4'ü yaralı
17:23 Hadise'nin sahne kıyafeti üzerinden yapılan yorumlara Yasmin Erbil'de tepki gösterdi
17:00 Totti karısının kendisini nasıl aldattığını açıkladı: Köpek gibi acı çektim
16:25 Volkan Demirel geri dönüyor! İşte çalıştıracağı takım
16:13 Hatay'da kaçak avcılar av koruma memurlarına saldırdı: 1 ölü, 1 yaralı
16:03 Türkiye'yi Oscar'da temsil edecek film Kerr oldu
16:00 Ümit Özdağ'dan skandal sözler: Bakan Soylu ile telefonda küfürleştik
15:59 Şarkıcı Tuğba Yurt, sanatçıları hedef alan akıma tepki gösterdi: Son bulsun
15:17 İzmir'de feci kaza! Otomobil, tramvay yolu kenarındaki ağaca çarptı: 2 kişi öldü
15:18 Kadir İnan'dan genç kızın sözlerini gündemde tutan muhalefete tepki: Videoyu savunmuyorum ama bu video kullanılarak fırsatçılık yapılıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.09.2022 17:50:38. #1.12#
SON DAKİKA: Kocaeli'de zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement