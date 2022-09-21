Kocaeli'de genç kızın 7. kattan düşerek ağır yaralanmasına ilişkin iddianame kabul edildi - Son Dakika
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Kocaeli'de genç kızın 7. kattan düşerek ağır yaralanmasına ilişkin iddianame kabul edildi

21.09.2022 16:09
Kocaeli'de genç kızın 7. kattan düşerek ağır yaralanmasına ilişkin iddianame kabul edildi

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 7. kattan düşen genç kızın ağır yaralanmasına ilişkin tutuklanan polis memuru "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla yargılanacak.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 7. kattan düşen genç kızın ağır yaralanmasına ilişkin tutuklanan polis memuru "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla yargılanacak.

Kocaeli Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğrencisi Sedefnur Ç'nin 9 Ocak'ta, Yavuz Sultan Selim Mahallesi'ndeki bir apartmanın 7. katından zemine düşerek ağır yaralanmasına ilişkin hazırlanan iddianame, Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, olay gecesi Sedefnur Ç'nin polis memuru olan erkek arkadaşı Ahmet A'nın arkadaşı O.Ç'nin evine gittikleri, sabaha doğru ikilinin tartıştığı anlatılıyor.

Ahmet A'nın cep telefonunda başka kişilerle mesajlaşmalarını ve fotoğraflarını gören Sedefnur Ç'nin öfkelenerek bir kısım eşyaları sanık Ahmet A'ya fırlattığı aktarılan iddianamede, ardından genç kızın tartışmanın devam ettiği mutfak balkonundan düşerek yaralandığı bilgisine yer veriliyor.

İddianamede, bağrışma sesleri üzerine mutfağa giden O.Ç'nin, Ahmet A'nın bağırarak "Allah'ım bu nasıl bir acıdır, Sedef aşağıya atladı." dediği kaydediliyor.

Sanık Ahmet A'nın olay anında ve sonrasında şüpheli hareketlerde ve ifadelerde bulunduğu belirtilen iddianamede, olay sonrası tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildikten sonra ailesinin yaşadığı Sivas'a giden Sedefnur Ç'nin, burada tedavisinin devam ettiği, genç kızın olay nedeniyle hafıza kaybı yaşadığı, olayla ilgili bir şey hatırlamadığı, yatalak olduğu, el ve ayak fonksiyonlarını kullanamadığı ifade ediliyor.

İddianamede, olayın ardından Ahmet A'nın tutum ve davranışlarına göre üzerine atılı "kasten öldürmeye teşebbüs" suçu işlediğine ilişkin delillerin bulunduğuna işaret edilerek, sanığın 3 yıldan 12 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

Tutuklu sanık Ahmet A'nın yargılanmasına 20 Ekim'de başlanacak.

Olay

Kocaeli'nin Körfez ilçesi Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde üniversite öğrencisi Sedefnur Ç. bir apartmanın 7. katından pencereden düşerek ağır yaralanmıştı.

Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli 2 polis memurundan Ahmet A. tutuklanmış, O.Ç. ise işlemlerin ardından serbest bırakılmıştı, bir kadının da ifadesine başvurulmuştu.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kocaeli'de genç kızın 7. kattan düşerek ağır yaralanmasına ilişkin iddianame kabul edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kocaeli'de genç kızın 7. kattan düşerek ağır yaralanmasına ilişkin iddianame kabul edildi - Son Dakika
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