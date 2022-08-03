APARTMAN BOŞLUĞUNA DÜŞEN YAVRU KEDİYİ İTFAİYE KURTARDI - Son Dakika
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APARTMAN BOŞLUĞUNA DÜŞEN YAVRU KEDİYİ İTFAİYE KURTARDI

03.08.2022 20:37

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde bir apartmanın boşluğuna düşen yavru kedi, itfaiye tarafından kurtarıldı.

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde bir apartmanın boşluğuna düşen yavru kedi, itfaiye tarafından kurtarıldı.

Körfez Esentepe Mahallesi Şehit Süleyman Sokak'da bir apartmanın boşluğundan kedi sesi geldiğini duyanlar, durumu itfaiyeye bildirdi. Apartmana gelen itfaiye ekipleri, sopa ve ip yardımıyla apartman boşluğundaki yavru kediyi bulunduğu yerden kurtardı. Yavru kedi annesini bulması için apartmanın önüne bırakıldı.

YORUMLAR
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Binanın 2'nci katında mahsur kalan kediler, şaşkın bakışlar içinde kurtarılmayı bekledi Binanın 2'nci katında mahsur kalan kediler, şaşkın bakışlar içinde kurtarılmayı bekledi Binanın 2'nci katında mahsur kalan kediler, şaşkın bakışlar içinde kurtarılmayı bekledi Binanın 2'nci katında mahsur kalan kediler, şaşkın bakışlar içinde kurtarılmayı bekledi
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel APARTMAN BOŞLUĞUNA DÜŞEN YAVRU KEDİYİ İTFAİYE KURTARDI - Son Dakika

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SON DAKİKA: APARTMAN BOŞLUĞUNA DÜŞEN YAVRU KEDİYİ İTFAİYE KURTARDI - Son Dakika
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