APARTMAN BOŞLUĞUNA DÜŞEN YAVRU KEDİYİ İTFAİYE KURTARDI

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde bir apartmanın boşluğuna düşen yavru kedi, itfaiye tarafından kurtarıldı.
Körfez Esentepe Mahallesi Şehit Süleyman Sokak'da bir apartmanın boşluğundan kedi sesi geldiğini duyanlar, durumu itfaiyeye bildirdi. Apartmana gelen itfaiye ekipleri, sopa ve ip yardımıyla apartman boşluğundaki yavru kediyi bulunduğu yerden kurtardı. Yavru kedi annesini bulması için apartmanın önüne bırakıldı.
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