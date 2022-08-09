Arkadaşının iş yerinde silahla vurulmuş halde bulundu - Son Dakika
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Arkadaşının iş yerinde silahla vurulmuş halde bulundu

09.08.2022 12:38
Arkadaşının iş yerinde silahla vurulmuş halde bulundu

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir kişi, arkadaşının işyerinde silahlı vurulmuş halde bulundu.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir kişi, arkadaşının işyerinde silahlı vurulmuş halde bulundu. Ağır yaralanan Yakup Yorulmaz hastaneye kaldırıldı.

Olay, Yeniyalı Mahallesi Ballı sokak üzerinde bulunan işyerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre arkadaşına yardıma giden Yakup Yorulmaz, işyerinin arka kısmına geçti. Bu sırada bir el silah sesi duyuldu. Hemen silah sesinin geldiği yöne gidenler Yakup Yorulmaz'ı kanlar içinde buldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri, kalbinin altından vurulan Yakup Yorulmaz'a ilk müdahalesini olay yerinde yaptı. Ambulans ile Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Yakup Yorulmaz'ın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. - KOCAELİ

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Kaynak: İHA

Kocaeli, Körfez, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Arkadaşının iş yerinde silahla vurulmuş halde bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Arkadaşının iş yerinde silahla vurulmuş halde bulundu - Son Dakika
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