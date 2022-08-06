Ablasının gözü önünde eniştesi tarafından vuruldu, 16 gün sonra hayatını kaybetti - Son Dakika
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Ablasının gözü önünde eniştesi tarafından vuruldu, 16 gün sonra hayatını kaybetti

06.08.2022 10:18
Ablasının gözü önünde eniştesi tarafından vuruldu, 16 gün sonra hayatını kaybetti

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde cezaevinden yeni çıkan eniştesi tarafından silahla vurulan Yavuz Özdemir, 16 gün sonra hastanede hayatını kaybetti.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde cezaevinden yeni çıkan eniştesi tarafından silahla vurulan Yavuz Özdemir, 16 gün sonra hastanede hayatını kaybetti.

Olay, 21 Temmuz günü Körfez ilçesi Hacıosman Mahallesi'nde bulunan bir kahvehane önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cemalettin A., eski bir husumetlerinden dolayı kahvehane önünde kayınbiraderi Yavuz Özdemir'i (49) silahla vurdu. Kanlar içinde yerde kalan Özdemir, çevredekilerin yardımıyla Körfez Çamlıtepe Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan müdahalenin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Cemalettin A. ise polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Cemalettin A.'nın silahlı yaralama eylemini gerçekleştirdiği esnada eşinin de yanında olduğu ve kardeşi Yavuz Özdemir'in vuruluşunu gördüğü öğrenildi.

16 gündür tedavisi süren Yavuz Özdemir, gece saatlerinde iç kanama geçirdi. Durumu ağırlaşan Özdemir, tüm çabalara rağmen sabah saat 08.00 sıralarında hayatını kaybetti. - KOCAELİ

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Kaynak: İHA

Kocaeli, Körfez, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ablasının gözü önünde eniştesi tarafından vuruldu, 16 gün sonra hayatını kaybetti - Son Dakika

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