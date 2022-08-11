Parkta çıkan kavgada 16 yaşındaki genç boynundan bıçaklandı - Son Dakika
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Parkta çıkan kavgada 16 yaşındaki genç boynundan bıçaklandı

11.08.2022 04:02
Parkta çıkan kavgada 16 yaşındaki genç boynundan bıçaklandı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde parkta bıçaklanan genç kanlar içerisinde bölgeden uzaklaştı.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde parkta bıçaklanan genç kanlar içerisinde bölgeden uzaklaştı. Sokak üzerinde kendini yere bırakan genç, vatandaşların ihbarı üzerine hastaneye kaldırıldı.

Olay, Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bulunan Fatih Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Osman Badraslı Parkı üzerinde bir grup genç arasında tartışma çıktı. Tartışma yerini kavgaya bırakınca M.A.K. isimli 16 yaşındaki genç, ismi öğrenilemeyen kişi ya da kişiler tarafından boynundan bıçaklandı. Olaya karışanlar hızla bölgeden uzaklaşırken, M.A.K. da kanlar içerisinde Çelikel Sokak'a kadar yürüdü. Sokak üzerinde kendisini yere bırakmasının ardından durumu gören vatandaşlar sokağa geldi. Kan kaybeden genç için bir yandan tampon uygulanırken bir yandan da olay 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı genç, sağlık ekiplerince Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri ise yaptıkları çalışmalar neticesinde olayın gerçekleştiği parktan bıçak ele geçirdi. İsmi öğrenilemeyen şahıs ya da şahıslar da polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

YORUMLAR
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Arkadaşının iş yerinde silahla vurulmuş halde bulundu Arkadaşının iş yerinde silahla vurulmuş halde bulundu
Kaynak: İHA

Kocaeli, Körfez, Fatih, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Parkta çıkan kavgada 16 yaşındaki genç boynundan bıçaklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Parkta çıkan kavgada 16 yaşındaki genç boynundan bıçaklandı - Son Dakika
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