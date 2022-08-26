Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünce kaçakçılığın men ve takibine yönelik çalışmalar devam ediyor. Yapılan çalışmalar neticesinde Körfez ilçesinde bir araçta yapılan aramada 5 litrelik şişeler halinde 800 adet etil alkol, 1 litrelik şişeler halinde 225 etil alkol olmak üzere toplamda 4 ton 225 litre etil alkol ele geçirildi.

Kaynak: İHA

Kocaeli, Körfez, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kocaeli'de 4 ton 225 litre etil alkol ele geçirildi - Son Dakika

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