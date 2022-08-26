Kocaeli'de 4 bin 225 litre etil alkol ele geçirildi - Son Dakika
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Kocaeli'de 4 bin 225 litre etil alkol ele geçirildi

26.08.2022 21:12
Kocaeli'de 4 bin 225 litre etil alkol ele geçirildi

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde polisin durdurduğu bir kamyonda yapılan aramada 4 bin 225 litre etil alkol ele geçirildi.

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde polisin durdurduğu bir kamyonda yapılan aramada 4 bin 225 litre etil alkol ele geçirildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir kamyonda etil alkol bulunduğu yönündeki ihbar üzerine harekete geçti. Plakası belirlenen kamyonun geçiş güzergahı üzerinde uygulama noktası oluşturdu. Polis tarafından durdurulan araçta arama yapıldı. Kamyonun kasasında 5 litrelik şişeler halinde 800 adet etil alkol, 1 litrelik şişeler halinde 225 adet etil alkol olmak üzere toplam 4 bin 225 litre etil alkol ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi hakkında adli işlem uygulandı.


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Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli'de 4 bin 225 litre etil alkol ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kocaeli'de 4 bin 225 litre etil alkol ele geçirildi - Son Dakika
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