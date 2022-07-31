Konserde yumruklar havada uçuştu - Son Dakika
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Konserde yumruklar havada uçuştu

31.07.2022 12:07
Konserde yumruklar havada uçuştu

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde Sefo'nun konserinde gençler arasında kavga çıktı.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde Sefo'nun konserinde gençler arasında kavga çıktı. Kavga anları ve yaşanan izdiham kameralara yansırken, bir hayranı da Sefo'ya sarılabilmek için kendisini sahneye attı.

Rapçi Sefo, Körfez ilçesinde konser verdi. Yarımca Sahili'nde düzenlenen konsere binlerce genç katıldı. Konser sırasında henüz belirlenmeyen bir sebeple gençler arasında tartışma çıktı. Büyüyen tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Güvenlik görevlileri gençleri ayırabilmek için yoğun çaba sarf etti. Bir hayranı ise Sefo'ya sarılabilmek için kendisini sahneye attı. Genç, Sefo'nun yanına gidemeden güvenlik görevlileri tarafından sahneden indirildi. Gençler arasındaki gerginlik, konserin bitmesiyle birlikte dışarıya taşındı. Olay, polis ekiplerinin müdahalesiyle son buldu. - KOCAELİ

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Kocaeli, Körfez, kavga, Sefo, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Konserde yumruklar havada uçuştu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Konserde yumruklar havada uçuştu - Son Dakika
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