Kocaeli'de silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Kocaeli'de silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

21.09.2022 22:02

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Güney Mahallesi Fetih Caddesi'nde bulunan bir eldiven imalathanesinde Savaş Taş ile F.C. ile R.C. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine tabancayla açılan ateş sonucu Taş ve imalathanede çalışan İ.K. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan Taş, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Savaş Taş'ın DEVA Partisi Körfez İlçe Teşkilat Başkanı olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, olaydan sonra kaçan şüpheliler F.C. ile R.C'yi gözaltına aldı.

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Kaynak: AA

Savaş Taş, Kocaeli, Körfez, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli'de silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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