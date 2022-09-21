Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan Taş, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Alınan bilgiye göre, Güney Mahallesi Fetih Caddesi'nde bulunan bir eldiven imalathanesinde Savaş Taş ile F.C. ile R.C. arasında tartışma çıktı.

Kaynak: AA

Savaş Taş, Kocaeli, Körfez, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kocaeli'de silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika

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