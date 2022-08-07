ENİŞTESİ VURDU, 16 GÜN SONRA ÖLDÜ; ABLASININ ATEŞ ETTİRDİĞİ İDDİA EDİLDİ - Son Dakika
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ENİŞTESİ VURDU, 16 GÜN SONRA ÖLDÜ; ABLASININ ATEŞ ETTİRDİĞİ İDDİA EDİLDİ

07.08.2022 15:33

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde tartıştığı eniştesinin vurduğu Yavuz Özdemir (50), 16 gün sonra hastanede hayatını kaybetti.

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde tartıştığı eniştesinin vurduğu Yavuz Özdemir (50), 16 gün sonra hastanede hayatını kaybetti. Özdemir'in ablası Arzu Ağgül'ün tartışma sırasında eşi Cemalettin Ağgül'e ateş etmesini söylediği iddia edildi.

Olay, 21 Temmuz'da Hacıosman Mahallesi Bağdat Caddesi'nde meydana geldi. Sokakta oğluyla birlikte yürüyen Yavuz Özdemir, ablası Arzu Ağgül ile eniştesi Cemalettin Ağgül'le karşılaştı. Özdemir, çocukların kavgası nedeniyle aralarında husumet bulunan eniştesi ile tartıştı. Bu sırada Cemalettin Ağgül, tabancası ile Özdemir'i sol bacağından vurdu. Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Özdemir, dün burada hayatını kaybetti. 2 çocuk babası olan Özdemir'in cenazesi, bugün Hacı Osman Camii'nde kılınan namazın ardından İlimtepe Belen Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Bu arada olay sonrası Cemalettin Ağgül ile eşi Arzu Ağgül, gözaltına alındı. Tartışma sırasında Arzu Ağgül'ün eşine ateş etmesini söylediği iddia edildi. İfadeleri sonrası adliyeye sevk edilen çift, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Kaynak: DHA

Bağdat, Körfez, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ENİŞTESİ VURDU, 16 GÜN SONRA ÖLDÜ; ABLASININ ATEŞ ETTİRDİĞİ İDDİA EDİLDİ - Son Dakika

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