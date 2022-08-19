TEM'de kamyonet ile tanker çarpıştı, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu: 1 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

TEM'de kamyonet ile tanker çarpıştı, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu: 1 yaralı

19.08.2022 19:12
TEM'de kamyonet ile tanker çarpıştı, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu: 1 yaralı

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, TEM Otoyolu'nda tankere çarpan kamyonet sürücüsü ağır yaralandı.

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, TEM Otoyolu'nda tankere çarpan kamyonet sürücüsü ağır yaralandı. Ankara istikametinde uzun araç kuyruğu oluştu.

Kaza saat 17.00 sıralarında TEM Otoyolu Körfez ilçesi Hereke Gişeleri yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 18 AAZ 305 plakalı kamyonet aniden yavaşlayan trafik nedeniyle aynı istikamette seyir halinde bulunan Kamil Turgut idaresindeki 34 BRE 541 plakalı akaryakıt yüklü tankere arkadan çarptı. Haber verilmesi üzerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri, kamyonette sıkışan araç sürücüsünü kurtardı. Yaralı sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan TEM Otoyolu Ankara istikametinde uzun araç kuyruğu oluştu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


YORUMLAR
500
Meraklı sürücüler ambulansa yol vermeyince polis müdahale etti Meraklı sürücüler ambulansa yol vermeyince polis müdahale etti Tem otoyolunda zincirleme kaza: 7 yaralı Tem otoyolunda zincirleme kaza: 7 yaralı
Kaynak: DHA

TEM Otoyolu, Tragger, Körfez, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TEM'de kamyonet ile tanker çarpıştı, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu: 1 yaralı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
19:04 Şarkıcılık yapan fenomen Solmaz, düğünde giydiği kıyafetle gelinin bile önüne geçti!
18:40 İngiltere Kraliçesi Elizabeth'in torunu asgari ücretle bahçelik yapıyor!
18:05 Fenerbahçe, 3 Temmuz döneminde yaşadığı zararlar sebebiyle İçişleri Bakanlığı'na dava açtı!
17:54 Austria Wien, Altay Bayındır'a davul tokmağı fırlatılmasıyla ilgili özür diledi! Holigana ev ve stadyum yasağı uygulayacak
17:48 Tayland'da kıyıya vuran cisim ceset sanıldı! İnceleme yapan polis gerçeği ortaya çıkardı
17:19 ABD'ye yerleşen Erdem Baş'ın ardından oyuncu Meltem Cumbul da Türkiye'den gidiyor!
17:18 Başkan Büyükekşi'nin basın toplantısındaki tepki çeken sözleri sonrası TFF'den açıklama yapıldı
17:12 Gözündeki lensi çıkarmadan uyuyan genç kız sabah gördükleri karşısında dehşete düştü! Ameliyat bile fayda etmedi
16:59 Motorine ikinci zam! Litresi 25 lirayı geçecek
16:59 Finlandiya Başbakan'ı Marin'i katıldığı partide bir erkeğin boynundan öptüğü anlar gün yüzüne çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2022 19:12:38. #1.13#
SON DAKİKA: TEM'de kamyonet ile tanker çarpıştı, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu: 1 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement