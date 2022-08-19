Kaza saat 17.00 sıralarında TEM Otoyolu Körfez ilçesi Hereke Gişeleri yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 18 AAZ 305 plakalı kamyonet aniden yavaşlayan trafik nedeniyle aynı istikamette seyir halinde bulunan Kamil Turgut idaresindeki 34 BRE 541 plakalı akaryakıt yüklü tankere arkadan çarptı. Haber verilmesi üzerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri, kamyonette sıkışan araç sürücüsünü kurtardı. Yaralı sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi 'ne götürülerek tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan TEM Otoyolu Ankara istikametinde uzun araç kuyruğu oluştu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

TEM Otoyolu, Tragger, Körfez, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › TEM'de kamyonet ile tanker çarpıştı, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu: 1 yaralı - Son Dakika

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