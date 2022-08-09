Yakup, arkadaşının iş yerinde silahla vurulmuş olarak bulundu

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, Yakup Y. (19) arkadaşının iş yerinde silahla vurulmuş olarak yaralı bulundu. Yakup Y., hastanede tedaviye alındı.

Olay, saat 10.30 sıralarında, Körfez Hacı Osman Mahallesi Ballı Sokak'ta meydana geldi. Arkadaşının işlettiği tütün ürünlerinin satıldığı iş yerine yardıma giden Yakup Y., burada arkada bulunan depoya gitti. Silah sesinin gelmesi üzerine iş yeri sahibi ve esnaf depoya girdi. Yakup Y.'yi kanlar içerisinde görenler 112'yi aradı. Esnaf, bu sırada ilk müdahalede bulundu. Sağlık ekibi tarafından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Yakup Y., tedaviye alındı.

Polis olay yerinde incelemede bulunurken, Yakup Y.'nin göğsüne dayadığı tabanca ile kendisini vurmuş olabileceği ihtimali üzerinde duruldu. Güvenlik kameraları incelemeye alınırken, soruşturma devam ediyor.